Лавров обвинил США в попытке уйти от ответственности за судьбы афганцев

Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты Америки пытаются уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев. Об этом в четверг, 31 марта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Вашингтон, как мы не раз видели, пытается уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев, включая тех, кто обслуживал американцев и теперь «застрял» по пути в США в «транзитных странах», — отметил глава МИД.

По его словам, Вашингтон не прочь оставить этих людей в этом регионе на постоянной основе. Он также подчеркнул, что Россия считает неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО на территории соседних с Афганистаном странах, сообщают «Известия».

Также дипломат назвал западные страны сателлитами США. Сергей Лавров считает, что России объявили тотальную войну, которая призвана уничтожить российскую экономику и политическую стабильность.

Помимо этого, глава МИД сообщил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в тот момент, когда стороны согласуют решение всех ключевых вопросов.