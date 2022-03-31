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Киев попросил Польшу и страны Прибалтики закрыть границы с Белоруссией и Россией

Араз Салехов

Общество
Киев попросил Польшу и страны Прибалтики закрыть границы с Белоруссией и Россией
Фото: flickr/premierrp

Киев просит правительство Польши закрыть границы с Белоруссией. Также Украина обратилась к Латвии, Литве и Эстонии с просьбой о закрытии границ с Белоруссией и Россией. Об этом в четверг, 31 марта, заявил украинский посол в Польше Андрей Дещица.

— Мы проводим переговоры с Министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью полностью закрыть границы, даже если решение не будет принято на уровне Европейского союза, — рассказал посол.

Также он добавил, что на данном этапе ведутся переговоры с Литвой, Латвией и Эстонией об одновременном закрытии границ с Белоруссией и Россией, сообщает ТАСС.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава полностью откажется от поставок угля из России в апреле или мае текущего года. По его словам, план отказа от российского угля был принят в ходе совета министров.

В МИД РФ сообщили о высылке четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех сотрудников латышского посольства, а также трех представителей эстонского посольства и Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии в Петербурге. Уточняется, что данный шаг Россия предприняла в качестве ответной меры.

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