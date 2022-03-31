Лавров провел встречу с и. о. главы МИД Афганистана

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Китае встретился с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амиром Муттаки. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— На полях встречи стран — соседей Афганистана состоялась беседа Сергея Лаврова с исполняющим обязанности министра иностранных дел этой страны А. Муттаки, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Также глава российского МИД провел телефонную беседу с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе разговора стороны обсудили ситуацию на Украине и эвакуацию оттуда мирного населения.

Помимо этого, Сергей Лавров рассказал, что Россия объявила о введении ограничительных мер касательно въезда для недружественных стран. По его словам, это решение будет оформлено в виде президентского указа, проект документа сейчас находится в разработке.

В прошлом месяце замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва не намерена признавать новую власть Кабула и считает, что в Афганистане необходимо сформировать коалиционное правительство из всех политических сил в стране.