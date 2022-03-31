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США смягчили санкции против продукции для сельского хозяйства из России

Араз Салехов

Экономика
США смягчили санкции против продукции для сельского хозяйства из России
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты Америки объявили о выводе российских минеральных удобрений из-под санкций. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил «Коммерсант».

Уточняется, что новую генеральную лицензию от 24 марта опубликовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов страны.

Минеральные удобрения добавили в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями, говорится в сообщении.

Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что ключевой причиной подобного решения мог послужить начинающийся дефицит на мировом рынке в связи с нарушением логистики поставок из России. По их словам, почти сразу после публикации новой лицензии Вашингтона «продажи пошли легче».

Также американские власти испугались, что из-за санкций против «Лаборатории Касперского» вырастут риски кибератак против Запада, поскольку программное обеспечение компании используют «сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций».

Однако при этом дипломаты США и ЕС в ходе заседания высокого уровня обсудили дополнительные шаги по экономической изоляции России.

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