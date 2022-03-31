Стирка

В народном календаре дата получила такие названия: Дарья — грязные проруби; Дарья-пролубница; поплавиха; Хрисанф. Православная церковь в этот день чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии.

Приметы на 1 апреля говорят, что сегодня можно увидеть настоящую сущность человека, можно легко понять, грешный это человек или безгрешный. Если вручную постирать одежду, то у грешника она не отстирается, а у того, кто живет праведной жизнью, быстро станет чистой.

Наши предки верили, что именно 1 апреля просыпается Домовой. До этого дня он был в спячке и спал где-то под половицами или на чердаке. А теперь вместе с приходом весны он просыпается и вылезает по ночам.

Приметы погоды:

Какое первое апреля, таким и 1 октября будет, и наоборот.

Если весенняя вода на Дарью с шумом идет, то будет хорошая трава.

Звезд ночью не видно — к теплу.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как узнать грешника 1 апреля

Именины отмечают: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья.