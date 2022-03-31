Армия России взяла под контроль поселок Золотая Нива в ДНР

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 31 марта, заявили в Министерстве обороны РФ.

— Продвижение за сутки составило шесть километров. Уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей различного назначения, — говорится в сообщении.

Видео: Министерство обороны России

Уточняется, что российские войска также форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже.

Также Минобороны в четверг, 31 марта, опубликовало видеокадры уничтожения укрепленных позиций украинских войск вертолетами Ка-52. Ракетный удар вертолетов армейской авиации позволил уничтожить бронетехнику и живую силу противника.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия ведет бои на подступах к Великой Новоселке в Донецкой области.

Также представители военного ведомства рассказали, что на первом этапе военной спецоперации на Украине планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на Киевском и Черниговском направлениях.