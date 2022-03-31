Создатели сети «Грядка» планируют открыть в Москве около 20 ресторанов здорового питания

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Создатели сети «Грядка» планируют открыть в столичном регионе около 20 ресторанов здорового питания, которые станут альтернативой McDonald's. Об этом сообщил владелец сети Дмитрий Романов.

По его словам, «Грядка» работает в регионах уже 11 лет. А в 2020 году сеть пришла в столицу и построила фабрику площадью 5 тысяч квадратных метров в Лобне. Рестораны «Грядки» уже открыты в Лобне, Долгопрудном и Дмитрове. В общей сложности по всей стране работают 14 точек сети. В настоящее время ресторатор планирует в течение 1,5 месяца открыть 8 ресторанов в Москве и еще 10 в Московском регионе.

— Москвичи вместо гамбургеров смогут попробовать нормальную, здоровую русскую кухню. Мы покупаем все продукты у отечественных производителей. При этом наши рестораны могут занимать и 100 квадратных метров, и 500 квадратных метров. В перспективе, безусловно, мы сможем заменить McDonald's, потому что это навязанная Западом нашим детям история. И мы готовы дать нормальное питание нашим детям, — рассказал Дмитрий Романов.

Он отметил, что компания готовит заявку на грант мэра Москвы для развития сети в столице. В последующем ресторатор рассчитывает на взрывное развитие. Сеть готова открывать точки на месте уходящих из России Starbucks и McDonald's, заключил он.

До этого сообщалось, что заявку на получение гранта от мэра подал ресторатор и основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский. Она также намерен открыть в столице рестораны быстрого питания с полезной и здоровой едой.