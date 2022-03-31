Следователи МВД расследуют дела свыше 400 украинцев, занимающихся оборотом наркотиков в РФ

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За прошлый год полицейские расследовали уголовные дела в отношении 473 граждан Украины, которые занимались незаконным оборотом наркотических средств на территории Российской Федерации. Об этом в четверг, 31 марта, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В январе–феврале текущего года установлены 66 граждан Украины, которые подозреваются в совершении на территории Российской Федерации наркопреступлений, — отметила она.

На данном этапе суды России рассматривают эти дела, говорится в релизе.

Помимо этого, Ирина Волк сообщила, что сотрудникам полиции удалось пресечь деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном производстве и сбыте спиртосодержащей продукции. Она добавила, что преступная группа организовала сеть из шести подпольных цехов для производства и сбыта фальсифицированной алкогольной продукции.

Помимо этого, в городском округе Богородский Московской области была пресечена деятельность лаборатории, которая производила десятки килограммов наркотиков в месяц.