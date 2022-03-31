Психолог дала советы, как помочь ребенку справиться с эмоциями

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Эмоции и сильный стресс у детей могут привести к развитию различных заболеваний. Чтобы помочь ребенку справиться с эмоциями и выплеснуть накопившийся негатив, можно использовать игровые методы. Такой совет дала психолог-педагог Ксения Лазаренкова.

Она отметила, что стресс приносит существенный ущерб здоровью. Из-за него повышается возможность развития или осложнения какого-либо заболевания.

По словам эксперта, задача родителей — научить детей правильно справляться с накопившимися эмоциями и стрессом. Например, можно дать возможность ребенку выплеснуть эмоции при помощи крика.

— Можно посадить ребенка в обруч и предложить ему представить себя в роли тигра. Так у ребенка будет свое небольшое пространство, в котором через игру он может выплеснуть эмоции, — пояснила она в комментарии РИАМО.

С негативными эмоциями также можно справиться при помощи дыхательной гимнастики. Достаточно просто сесть, подышать и посчитать до трех.

Для общей сбалансированности эмоционального состояния психолог рекомендует чаще заниматься творчеством с ребенком, например, петь, рисовать, танцевать или писать.

До этого специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов дал советы подросткам, как справиться с переживаниями.