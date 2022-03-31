Правительство России введет запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля

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Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию решила поддержать предложение о квоте на экспорт масла и шрота, а также о запрете на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля 2022 года. Об этом в четверг, 31 марта, написали в Telegram-канале Минсельхоза.

— Для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки Минсельхоз предложил следующие меры. Ввести нетарифные квоты на экспорт подсолнечного масла (в объеме 1,5 миллиона тонн) и шрота (700 тысяч тонн) с 15 апреля по 31 августа 2022 года, — говорится в релизе.

При этом их могут распределять между производителями по историческому принципу. Установка временного запрета на экспорт семян подсолнечника и рапса будет действовать с 1 апреля по 31 августа текущего года.

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором говорится о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года.