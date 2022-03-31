Роскомнадзор предложил отменить тест на коронавирус для россиян, приехавших из зарубежья

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В Роспотребнадзоре предложили отменить правило о сдаче ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию и заполнении анкеты на портале «Госуслуг» для россиян, въехавших в страну через сухопутный участок границы. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

— Мотивом издания постановления является принятие решений оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в части снятия ограничений на въезд граждан государств — членов Евразийского экономического союза и выезд граждан РФ через сухопутный участок государственной границы РФ, — цитирует релиз ТАСС.

Также стало известно, что часть коронавирусных ограничений в Санкт-Петербурге решили снять с 28 марта. Речь идет о заполняемости театров, цирков, концертных залов и кинотеатров. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что жители города смогут посещать развлекательные мероприятия, при этом заполняемость зала не должна превышать 2000 человек. Зрители обязаны носить маски.

Авиакомпания «Россия» отменила обязательный масочный режим на всех самолетах, которые вылетают из Москвы и прилетают в нее.