Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о нападении на полицейских в метро

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Россия, Москва, метро Тульская Карта всех событий

Прокуратура Московского метрополитена утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчин, напавших на полицейских на станции «Тульская». Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, мужчины в возрасте 18 лет и 21 год, обвиняемые в применении насилия к сотрудникам полиции на станции метро «Тульская», вскоре предстанут перед судом.

Вечером 17 февраля на «Тульской» молодой человек отказал правоохранителям в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться на них руками. Его друг пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся.

Позже правоохранители задержали обоих правонарушителей. Следком опубликовал кадры их допроса.

18 февраля под стражу заключили первого напавшего на полицейских мужчину. Позже и второго обвиняемого отправили в СИЗО.

30 марта материалы дела поступили в прокуратуру Московского метрополитена. Также выяснилось, что обвиняемые находились на территории РФ нелегально и трудились в разных коммерческих организациях, нарушая тем самым российское законодательство. Кроме того, молодые люди арендовали квартиру в столице.