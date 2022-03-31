Песков: Схема расчета за газ в рублях будет представлена в ближайшее время

Фото: Администрация президента РФ

Данные о механизме поставок газа в рублях станут доступны, поручение президента должно быть исполнено. Об этом в четверг, 31 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Пока не располагаю этой информацией... Но в любом случае данные обо всем этом будут доступны, — ответил он на вопрос о том, в какой форме и когда этот механизм будет представлен президенту.

По его словам, 31 марта — срок исполнения поручения главы государства по разработке порядка данных действий. Также Песков добавил, что сама оплата в рублях будет приниматься не сразу с вышеуказанной даты, сообщает ТАСС.

В среду, 30 марта, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили вопрос оплаты российского газа рублями. Лидер Германии отметил, что ФРГ до сих пор исходит из того, что контракты должны оплачиваться в евро или долларах.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в стране надеются прийти к компромиссному решению со странами Европы по вопросу перевода на рубли оплаты за российские энергоресурсы.