Владимир Ефимов: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос более чем в три раза за 11 лет

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В столице увеличился объем инвестиций в экономику более чем в три раза за 11 лет. Об этом в четверг, 31 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За 11 лет общий объем инвестиций в основной капитал превысил 30 триллионов рублей. В реальном выражении рост составил 3,4 раза, — рассказал он.

При этом заммэра напомнил, что по прошлогодним итогам на долю столицы приходится 21,1 процента общероссийского объема инвестиций в основной капитал. В 2021 году вложения достигли показателя в 4,8 триллиона рублей. Данный результат на 18,9 процента выше, чем в 2020-м, говорится на сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что в Москве со второй половины 2021 года увеличивается число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Владимир Ефимов уточнил, что в середине марта количество МСП достигло 797,6 тысячи.

Помимо этого, заммэра рассказал о стабилизации спроса на потребительском рынке Москвы. По его словам, в спрос увеличился в конце февраля — начале марта.

В среду, 30 марта, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о выделении семи миллиардов рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса. Данные средства планируют направить на обеспечение льготного кредитования предпринимателей.