Москвичам расскажут об успехах и проблемах импортозамещения в производстве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В центре поддержки экономики Москвы в четверг, 31 марта, пройдет круглый стол «Производство: путь на импортозамещение». Он начнется в 13:00 и будет проходить в онлайн-формате.

К прямой трансляции можно подключиться на сайте столичного центра поддержки экономики.

Эксперты отрасли обсудят успехи и проблемы импортозамещения в производстве. В ходе круглого стола стороны попробуют найти ответы на актуальные вопросы, которые позволят помочь представителям бизнес-сообщества.

Стороны также обсудят и другие интересующие их вопросы в рамках цикла круглых столов по поддержке предпринимательской деятельности, говорится на сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что центр занятости «Моя карьера» в апреле проведет бесплатные тренинги для начинающих предпринимателей. В ходе них жители города смогут изучить абсолютно разные направления работы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о выделении семи миллиардов рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса. Уточняется, что выделенные средства будут направлены на обеспечение льготного кредитования предпринимателей.