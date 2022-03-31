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Названы факторы, способствующие укреплению рубля

Ирина Игнатенко

Экономика
Названы факторы, способствующие укреплению рубля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Последние две недели рубль является одной из лучших валют в мире по росту к другим валютам. Такое заявление сделал доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

Он отметил, что на сегодняшний день рубль полностью отыграл свое падение, которое произошло на фоне непростой геополитической ситуации. По его словам, несмотря на негативную информационную повестку дня, на укрепление российской валюты влияет очень много факторов

— Это и сверхвысокие цены на энергоносители и на другие товары традиционного экспорта. Кроме того, достаточно эффективно работает ЦБ РФ, временно подняв ставку до очень высоких уровней. В этих условиях спрос на российский рубль многократно растет, и это способствует его укреплению. Также позитива рублю добавило решение президента о частичном переводе российских энергоресурсов на российский рубль, — пояснил Чирков в комментарии «Радио 1».

Эксперт добавил, что несмотря на укрепление, рубль до сих пор является недооцененной валютой. Американский инвестор Адам Таунсэнд также отметил укрепление курса рубля на фоне антироссийских санкций. Он уточнил, что инфляция в России сейчас ниже, чем в западных странах, и что введенные санкции негативно отразились в первую очередь на них самих, передает Nation News.

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