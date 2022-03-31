Эксперт объяснила, как избавиться от доставшихся в наследство долгов
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
С певицы Жасмин потребовали 300 миллионов рублей из-за обязательств ее покойного отца, который летом прошлого года скончался от осложнений после коронавируса.
Теперь банк требует средства с наследников заемщика, так как он сам не может платить по кредиту. Предварительное слушание назначено на 18 апреля.
Наталья Лакомова, адвокат Гильдии российских адвокатов, психолог, член союза медиаторов МАРА, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала, существуют ли лазейки, чтобы не выплачивать чужие долги, и почему наследник должен нести финансовую ответственность за других.
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— К сожалению, вместе с наследством получают и долги по кредитам. Если наследник принял часть имущества, то считается, что он забирает все. Певица Жасмин может отказаться от всего имущества, если не прошли еще сроки, в которые можно отказаться от наследства, — объяснила адвокат.
Существует шестимесячный срок, в который можно заявить об отказе, но если и он пропущен, то восстановление права возможно лишь через суд, заключила Лакомова.