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Эксперт объяснила, как избавиться от доставшихся в наследство долгов

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснила, как избавиться от доставшихся в наследство долгов
Фото: Pixabay

С певицы Жасмин потребовали 300 миллионов рублей из-за обязательств ее покойного отца, который летом прошлого года скончался от осложнений после коронавируса.

Теперь банк требует средства с наследников заемщика, так как он сам не может платить по кредиту. Предварительное слушание назначено на 18 апреля.

Наталья Лакомова, адвокат Гильдии российских адвокатов, психолог, член союза медиаторов МАРА, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала, существуют ли лазейки, чтобы не выплачивать чужие долги, и почему наследник должен нести финансовую ответственность за других.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как избавиться от доставшихся в наследство долгов

— К сожалению, вместе с наследством получают и долги по кредитам. Если наследник принял часть имущества, то считается, что он забирает все. Певица Жасмин может отказаться от всего имущества, если не прошли еще сроки, в которые можно отказаться от наследства, — объяснила адвокат.

Существует шестимесячный срок, в который можно заявить об отказе, но если и он пропущен, то восстановление права возможно лишь через суд, заключила Лакомова.

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