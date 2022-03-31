Мужчина ограбил аптеку на юго-востоке Москвы
Сотрудники уголовного розыска на юго-востоке Москвы задержали подозреваемого в грабеже. Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, злоумышленник похитил косметику из открытой витрины в аптеке на Рязанском проспекте. Затем он, никак не реагируя на крики фармацевта, скрылся.
Общая сумма нанесенного ущерба превысила пять тысяч рублей.
Позже сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Михайлова. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель, похищенного при себе он не имел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Утром 31 марта воры обокрали квартиру на 1,5 миллиона рублей на востоке Москвы.