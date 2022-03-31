Мужчина ограбил аптеку на юго-востоке Москвы

Фото: МВД Медиа

Россия, Москва, улица Михайлова Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска на юго-востоке Москвы задержали подозреваемого в грабеже. Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, злоумышленник похитил косметику из открытой витрины в аптеке на Рязанском проспекте. Затем он, никак не реагируя на крики фармацевта, скрылся.

Видео: МВД Медиа

Общая сумма нанесенного ущерба превысила пять тысяч рублей.

Позже сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Михайлова. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель, похищенного при себе он не имел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Утром 31 марта воры обокрали квартиру на 1,5 миллиона рублей на востоке Москвы.