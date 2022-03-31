Россия запретила руководству стран ЕС въезжать на территорию государства

Фото: depositphotos

В ответ на антироссийские санкции власти РФ запретили въезжать на территорию страны высшему руководству Евросоюза (ЕС). Об этом сообщили в МИД РФ в четверг, 31 марта.

В МИД подчеркнули, что страны Запада пытаются выставить страну виновником системного кризиса, что способствует распространению русофобии, а также укреплению на Украине неонацистских настроений.

— Несмотря на наши неоднократные призывы, потакали саботажу киевским режимом Минского комплекса мер и удушению русскоязычия на Украине, — рассказали в министерстве.

Новые ограничения распространены на высшее руководство ЕС, в том числе и на ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также на подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, говорится в сообщении.

— Подтверждаем, что на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран — членов и впредь будет неотвратимо следовать жесткий ответ, — подчеркнули в МИД.

До этого Министерство финансов США расширило свои санкционные списки по России, добавив в них 13 физических лиц и 21 компанию. Так, в санкционный список были внесены предприятия «Сертал», «Серния инжиниринг», «НИИ «Вектор», АО «Микрон» и «Т-Платформы». В Минфине подчеркнули, что новые санкции вводятся против действующих лиц в технологическом секторе России.