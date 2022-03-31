Лондон заморозил активы трех британских компаний в рамках санкций против России

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Великобритания заморозила активы трех британских компаний в рамках очередного пакета санкций проттив России из-за специальной военной операции на Украине. Об этом стало известно в четверг, 31 марта.

Под новые ограничения подпали расположенные в Лондоне компании Photon Pro и Majory, а также Djeco Group, центральный офис которой находится в Эдинбурге. Власти Великобритании рассчитывают этим побудить Россию отказаться от спецоперации.

Каждая из попавших под ограничения компаний связана с российскими предпринимателями. Так, Photon Pro предоставляет услуги в области исследований и разработки электронных систем, в том числе для проектов в сфере космоса и телекоммуникаций. В состав руководства фирмы входят россияне Наталья Дегтяр и Евгений Гринин, передает ТАСС.

До этого Министерство финансов США расширило свои санкционные списки по России, добавив в них 13 физических лиц и 21 компанию. Так, в санкционный список были внесены предприятия «Сертал», «Серния инжиниринг», «НИИ «Вектор», АО «Микрон» и «Т-Платформы». В Минфине подчеркнули, что новые санкции вводятся против действующих лиц в технологическом секторе России.