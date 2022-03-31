Москвичам рассказали, как помогают диким животным весной

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Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды весной создают солонцы для лосей и косуль. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в Telegram-канале городского хозяйства столицы.

— С марта по конец мая на природных территориях ТиНАО создают солонцы — выкладывают соль для лосей и косуль, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Для правильного обмена веществ, формирования рогов и вынашивания здорового потомства животным необходима соль. В ней, как уточняется, содержатся нужные микроэлементы.

12 марта специалисты Мосприроды обнаружили 60 видов животных. Среди них более 20 внесены в Красную книгу города. Об этом рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Среди животных первой категории редкости эксперты обнаружили горностая, зайца-русака, среднего пестрого дятла, седого дятла, лысуху, длиннохвостую неясыть, чирка-свистунка, чирка-трескунка. Кроме этого, в городе обнаружили лесную куницу, зайца-беляка, буроголовую гаичку, желну и сизую чайку.