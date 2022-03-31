СК возбудил дело из-за невыплаты зарплаты сотруднице компании в Москве

Фото: СК РФ

СК России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотруднице столичной организации на юге города. Об этом в четверг, 31 марта, «ВМ» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», — сказала представитель ведомства.

По данным следствия, руководство ООО «ХостелСервис» в период с июля 2019 года по сентябрь 2020 года полностью не выплатило зарплату одной из сотрудниц. Отмечается, что, по предварительным данным, у компании имелись финансовые возможности. Сумма задолженности составила более 400 тысяч рублей, заключила Иванова.