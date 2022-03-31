Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК возбудил дело из-за невыплаты зарплаты сотруднице компании в Москве

Александр Афонин

Происшествия
СК возбудил дело из-за невыплаты зарплаты сотруднице компании в Москве
Фото: СК РФ

СК России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотруднице столичной организации на юге города. Об этом в четверг, 31 марта, «ВМ» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», — сказала представитель ведомства.

По данным следствия, руководство ООО «ХостелСервис» в период с июля 2019 года по сентябрь 2020 года полностью не выплатило зарплату одной из сотрудниц. Отмечается, что, по предварительным данным, у компании имелись финансовые возможности. Сумма задолженности составила более 400 тысяч рублей, заключила Иванова.

29 марта сообщалось, что Пресненская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований трудового законодательства в строительной организации, расположенной в центре Москвы. По данным прокуратуры, компания не выплатила заработную плату за февраль и март 2022 года более 20 работникам организации. Общая сумма задолженности превысила 500 тысяч рублей.

Читайте также:
Следственный комитет Москва Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте