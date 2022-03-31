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В Госдепе призвали жителей Америки покинуть Россию и Украину

Георгий Соланович

В мире
В Госдепе призвали жителей Америки покинуть Россию и Украину
Фото: state.gov

Граждане США, на данный момент находящиеся на территории России и Украины, должны немедленно покинуть эти государства. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

— Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <...>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украин, — заявил он.

По словам Прайса, в рекомендации для граждан США за рубежом уже внесли соответствующие положения, передает ТАСС.

9 марта Госдеп Соединенных Штатов рекомендовал американцам, отправляющимся на Украину, составить завещания и оставить в США образцы своих ДНК. Кроме того, жителям Штатов рекомендуется рассмотреть вопросы опеки над детьми, ухода за питомцами и владения недвижимостью.

Американцы также получили рекомендацию оставить на родине важные документы и пожелания относительно проведения своих похорон.

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