Интерактивный тест запустили к 140-летию Чуковского

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Приложение Российской государственной библиотеки «Свет» совместно с социальной сетью «Одноклассники» запустило интерактивный тест, приуроченный к 140-летию советского поэта Корнея Чуковского. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

— В официальной группе Ленинки в «ОК» будет доступен интерактивный тест из 10 вопросов: «Корней Чуковский — великий советский сказочник». Каждый вариант ответа <...> содержит пояснения, благодаря которым можно не только проверить себя, но и узнать новые факты о жизни и творчестве писателя, — говорится в сообщении.

30 марта сообщалось о начале регистрации на Тотальный диктант — ежегодную акцию, направленную на повышение уровня языковой грамотности. Принять участие в нем могут как россияне, так и иностранцы.

В день проведения акции, 9 апреля, будет работать около 2000 площадок для очного написания диктанта. Кроме того, свою грамотность можно будет проверить с помощью компьютера или телефона онлайн или же дома, но на бумажном бланке.

Результаты диктанта появятся на сайте проекта в личных кабинетах участников после 12 апреля.