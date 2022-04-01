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США обсуждают возможность высвобождения нефти из резервов с КНР и Индией

Георгий Соланович

В мире
США обсуждают возможность высвобождения нефти из резервов с КНР и Индией
Фото: Unsplash

США ведут переговоры с КНР и Индией по поводу возможности высвобождения нефти из резервов государств для увеличения объемов ресурса на рынке.Об этом в четверг, 31 марта, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.

— Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства (МЭА), Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать, — заявил он.

Диз подчеркнул, что индийское правительство выражает решительную готовность высвободить нефть из своих резервов, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что США планируют высвобождать миллион баррелей нефти ежедневно. В Белом доме подчеркнули, что подобное рекордное высвобождение сможет обеспечить исторический объем поставок, который послужит «мостом» до конца года, до того момента, как внутреннее производство нефти увеличится.

При этом издание Spiegel писало, что Германия хочет вдвое сократить импорт российской нефти к середине 2022 года. В материалах говорится, что ФРГ также планирует к концу года снизить зависимость от газа из РФ до тридцати процентов.

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