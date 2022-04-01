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СМИ: Британия не советует Киеву сейчас заключать мирное соглашение с РФ

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Британия не советует Киеву сейчас заключать мирное соглашение с РФ
Фото: Pixabay

Соединенное Королевство выражает несогласие с позицией США, Франции и ФРГ и не рекомендует Украине сейчас заключать мирное соглашение с Россией. Об этом в этом в пятницу, 1 апреля, сообщило британское издание The Times.

Журналисты газеты утверждают, что Лондон выражает крайнюю обеспокоенность готовности своих союзников пойти не ежеминутное соглашение с Москвой и считает, что договор с Кремлем должен быть подписан только тогда, когда Киев будет находиться «в максимально сильной позиции».

Сейчас, как полагают власти Британии, следует увеличить санкционное давление на РФ и ждать, пока российские войска не покинут территорию Украины, «в том числе Крым», пишет The Times.

До этого турецкий дипломат заявил, что позиции Российской Федерации и Украины сблизились после переговоров в Стамбуле. Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился днем 29 марта в Турецкой Республике. Встреча проходила во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и продлилась более трех часов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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