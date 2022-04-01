В Грузии заявили о поддержке санкций Запада против России

флаг Грузии

Грузия поддерживает санкции Запада против России, введенные в связи с ситуацией на Украине. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила президент государства Саломе Зурабишвили.

— В первую очередь, мы поддерживаем все международные финансовые санкции (против России — прим. «ВМ»), и это оказывает влияние на финансовый сектор Грузии. В то же время мы участвуем во всех резолюциях, принятых для поддержки Украины, — заявила она.

Таким образом, Зурабишвили в эфире телеканала CNN не согласилась с мнением британской журналистки об отказе Тбилиси поддерживать санкции против Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 30 марта, сообщил о возвращении посла из Грузии из-за отказа республики помогать Киеву. Украинский лидер также отметил, что «ждет конкретных результатов в ближайшие дни» от представителей на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, странах Африки и Латинской Америки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.