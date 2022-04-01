Япония вводит санкции в отношении трех физлиц и четырех компаний из России

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Правительство Японии вводит санкции против Александра Гаевого, Романа Алара, Александра Часовникова, а также в отношении «Апполон», RK Briz, Parsek LLC и «Зил-М». Об этом в пятницу, 1 апреля, в МИД государства.

В министерстве также уточнили, что причиной ввода рестрикций послужило якобы нарушение положений резолюций СБ ООН по КНДР. Все капиталы физ лиц и компаний, против которых были введены санкции, будут заморожены, передает РИА Новости.

Японский премьер-министр Фумио Кисида 31 марта заявил, что Токио не планирует выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», так как страна заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.

До этого японское правительство обнародовало список российских товаров и материалов, которые заменить в краткосрочной перспективе будет проблематично. В частности, в список вошли семь позиций: нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), используемый при производстве полупроводников газ, палладий, ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей стали.