Москвичам пообещали облачную и снежную погоду 1 апреля

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В пятницу, 1 апреля, Москва и область окажутся под влиянием атмосферного фронта южного циклона. Погода будет облачная, временами ожидается снег.

— Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием южного циклона и его атмосферного фронта. При облачной погоде временами пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве 1...3, по области -2...+3 градуса. Ветер северо-восточный 5-10, местами порывы 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба, говорится в сообщении.

Согласно медицинской оценке, весной у многих граждан наблюдаются ухудшение самочувствия и обострение хронических болезней, чаще ощущается усталость и сонливость, а также отмечаются резкия смены настроения.

Чтобы справиться с весенней перестройкам, медики рекомендуют москвичам Чтобы скорректировать режим труда и отдыха, нормализовать сон, больше гулять, заниматься спортом, а также принимать недостающие витамины, передает портал «Метеоновости».

30 марта главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в столичный регион вернется тепло.