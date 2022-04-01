Москвичам предложили зарегистрировать брак на речных трамвайчиках

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Свыше 200 дополнительных мест для регистрации брака на речных трамвайчиках открыли в столице из-за высокого спроса. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уточнив, что в общей сложности на 2022 год принято более 27 тысяч заявлений от будущих молодоженов.

Она отметила, что свадебный сезон в столице традиционно начинается с Красной горки. Так, на 30 апреля, когда будет отмечаться этот праздник, подано уже свыше тысячи заявлений, сообщила заммэра. Она отметила, что эта дата пока является самой популярной у молодоженов в 2022 году. При этом 20 пар смогут зарегистрировать брак во время прогулки на речном трамвайчике.

— Когда мы открыли прием заявлений на эту необычную локацию, мы увидели большой спрос среди молодоженов. Все места заняли буквально за неделю. Поэтому мы решили открыть еще более 200 слотов для регистрации брака на Москве-реке в свадебный сезон этого года, — пояснила Анастасия Ракова.

Она уточнила, что подать заявление на эту необычную локацию также можно онлайн. Электронный способ подачи заявления в 2022 году выбрали более 75 процентов всех столичных молодоженов, добавил заммэра.

По ее словам, в общей сложности в этом году в Москве планируют зарегистрировать брак более 27 тысяч пар. При этом 45 процентов из общего числа принятых заявлений приходится на лето, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичном Дворце бракосочетания № 1 открылась зона с фотографиями известных личностей.