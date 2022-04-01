Центробанк смягчил ограничения для физлиц на переводы денег за рубеж

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Центральный Банк России объявил о смягчении порога ограничения на сумму для переводов средств за рубеж для физических лиц на ближайшие полгода. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил регулятор.

— В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более десяти тысяч долларов США или в эквиваленте в другой валюте, — говорится в сообщении.

При этом перевод через компании, не открывающие счета, может достигать отметки в пять тысяч долларов или в эквиваленте в другой валюте. Перевод денег можно осуществлять ежемесячно, сообщает сайт ЦБ РФ.

Напомним, что ранее сумма перевода держалась на отметке в пять тысяч долларов. Данное решение касается переводов без открытия банковского счета и включает переводы электронных денежных средств за рубеж супругам, близким родственникам, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным.

При этом в ЦБ РФ заявили, что платежные карты Mastercard и Visa, которые были выпущены российскими банками, продолжат работать на территории РФ в обычном режиме.