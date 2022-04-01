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Народный календарь. Как избавиться от разных болезней 2 апреля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как избавиться от разных болезней 2 апреля
Фото: depositphotos

В народном календаре дата получила такие названия: Фотинья Колодезница; Фотиния; Фотинья Самарянка. Православная церковь в этот день почитает святую Фотину (Фотинию).

На Руси в этот день особенно почитали колодезную воду. Верили, что на Фотинию она приобретает целительные свойства. Обязательно 2 апреля умывались водой из колодца. Это позволяло излечиться от разных болезней. Колодезной водой обрызгивали дома, животных и землю.

На Фотинию поклонялись льну. Утром из избы на улицу выносили красочные льняные одежды и рушники. Развешивали их на воротах, калитках и заборах. Рушниками украшали березовые ветви. Девушки с длинными льняными полотенцами водили хороводы. Такие полотенца зачастую использовались на свадьбах. Верили, что этот обряд позволит привлечь достойных женихов.

Приметы погоды:

Если птицы гнезда на солнечной стороне вьют, лето будет холодное.

Дождь пошел — по осени будет много грибов.

Если кошка клубком сворачивается и нос прячет, то скоро похолодает. На улицу просится — к теплым и солнечным дням.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как избавиться от разных болезней 2 апреля

Именины отмечают: Светлана, Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Севастьян, Сергей.

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