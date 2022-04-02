still-life-2419519_960_720.jpg

В народном календаре дата получила следующие названия: Яков; Фома; Катаник; Фомин день; праздник Водяного; День Переплута — хозяина водяных. Православная церковь в этот день почитает: преподобного Иакова, епископа и исповедника; святителя Фомы, патриарха Константинопольского; святителя Кирилла, епископа Катанского.

В давние времена в этот день все, кто болел различными недугами, старались испечь пирожки. Их должно быть ровно 12 штук. И исцеление осуществится только при условии, если человек их все съест. Таким образом, очевидцы утверждали, что каждый человек, который проводил данный ритуал, изгонял болезнь и укреплял здоровье.

В этот день было принято выходить в поле и сеять пшеницу. Считалось, что это один из самых благоприятных дней для посевных работ.

Приметы погоды:

Если береза начинает распускать первые листочки раньше ольхи — жди засушливого лета. А если наоборот, значит, часто будут идти дожди летом.

Послышались раскаты грома на Фому? Добрый знак — урожай будет богатый.

Начала цвести мать-и-мачеха — погода улучшится, будет очень тепло.

Высокое небо с синими облаками сулило дожди в ближайшие дни.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что съесть 3 апреля, чтобы укрепить здоровье

Именины отмечают: Кирилл, Яков, Владимир, Татьяна.