Около 20 кустов каннабиса обнаружено в Подмосковье

Фото: ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего уроженца Ростовской области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом в пятницу, 1 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, мужчина арендовал дом в деревне Папушево. В хозяйственной постройке на прилегающей территории полицейские обнаружили 19 кустов растений, похожих на коноплю, а также пакет и пластиковый контейнер с неизвестным веществом.

Видео: ГУ МВД России по Московской области

— Согласно исследованию эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое пакета является наркотическим средством из растения конопля – каннабисом (марихуана), массой около 400 граммов, — добавила Петрова.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Он помещен под домашний арест.

Накануне, 31 марта, полицейские изъяли более 200 граммов мефедрона у двух жителей столицы.