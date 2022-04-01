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Наталья Сергунина: На выставке в Воронцовском парке представят свыше 50 архивных фотографий времен обороны Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Наталья Сергунина: На выставке в Воронцовском парке представят свыше 50 архивных фотографий времен обороны Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На выставке, которая 1 апреля откроется в Итальянском саду на территории Воронцовского парка, будут представлены истории переживших Великую Отечественную войну объектов культурного наследия. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Выставка «Памятники-герои Москвы» будет открыта до конца апреля. Всего в экспозицию вошло девять историй и больше 50 архивных фотографий, на которых запечатлены музей-заповедник «Коломенское», Пушкинский музей и другие культурные объекты столицы, — рассказала она.

По словам заммэра, посетители смогут узнать, как этим местам удалось пережить оборону Москвы. Она уточнила, что выставка посвящена в том числе и людям, отстаивавшим город.

Заммэра привела в пример сотрудников Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, которые сооружали для спасения экспонатов конструкции из досок, бруса и фанеры. Это позволило сохранить многие предметы. Представленные на выставке фотографии отражают зиму, которая стала наиболее тяжелой для Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, а также расскажут, как пострадало здание Театра имени Евгения Вахтангова и многое другое.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы открылась выставка «Театр в годы войны». Она расскажет о роли театра в годы войны и вкладе актеров в победу. Гости выставки смогут увидеть редкие фотографии военного времени, театральный реквизит и личные вещи актеров, которые продолжали свою творческую деятельность.

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