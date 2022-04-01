Рафик Загрутдинов: Палатные этажи ЛДК им. А. С. Логинова готовы на 85 процентов

Фото: Пресс-служба Департамента строительства Москвы

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Палатные этажи Лечебно-диагностического комплекса им. А. С. Логинова готовы на 85 процентов. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Новый лечебный комплекс будет рассчитан на 570 коек. С действующими корпусами новое здание соединят крытые переходы. В одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации, — рассказал он.

Застройщиком по данному проекту выступает АНО «РСИ». Объект представляет собой современное здание с подземным и техническим этажами с планировками, специально адаптированными для потребностей пациентов, персонала и особенностей оказания медицинской помощи, говорится в релизе.

В понедельник, 28 марта, глава столичного департамента заявил о готовности взрослой поликлиники в Северо-Западном административном округе Москвы в Богородском районе на 40 процентов. Данное медицинское учреждение будет расположено по адресу улица Игральная, дом 8. Общая площадь здания составит более одиннадцати тысяч квадратных метров.