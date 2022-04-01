В России выявили 19 164 новых случаев COVID-19 за сутки
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За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 19 164 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
За прошедший день в стране от ковида скончались 342 человека. Еще 3754 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения, это на 2,6 процента меньше, чем 31 марта.
При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели после перенесенной инфекции 45 998 пациентов, говорится в сообщении.
Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров заявил, что на сегодняшний день общество все еще находится в экстремальных эпидемиологических условиях, отказываться от ревакцинации рано. Он отметил, что мутация коронавирусной инфекции продолжится, новые варианты могут быть заразнее. В связи с чем гражданам необходимо продолжать ревакцинацию в установленные сроки.
В четверг, 31 марта, Роспотребнадзор объявил об отмене с 1 апреля обязательных тестов на COVID-19 для въезжающих в Россию по суше граждан из стран ЕАЭС.