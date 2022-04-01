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Опрос показал, что более 50 процентов россиян хотели бы получить новую профессию

Ирина Игнатенко

Общество
Опрос показал, что более 50 процентов россиян хотели бы получить новую профессию
Фото: Pexels

Более половины россиян заявили, что планируют получить новую профессию. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в марте ведущей образовательной платформой GeekBrains. Участие в опросе приняли почти 465 тысяч человек.

По данным опроса, планируют получить новую профессию 54,5 процента респондентов. Более 50 процентов опрошенных делают это с целью увеличения дохода. При этом женщины более активны в стремлении больше зарабатывать: эту цель отметили 52,6 процента женщин против 48,1 процента мужчин.

Люди, находящиеся на данный момент в поиске работы, а также пенсионеры хотят получить новые навыки для дистанционной работы: работать удалённо планируют 52,2 процента и 38,8 процента опрошенных соответственно.

Возможность получить допобразование в области программирования и разработки интересна примерно трети респондентов — более 31 процента. Четверть опрошенных предпочитают развиваться в дизайне. Также многие хотели бы получить навыки в SMM-менеджменте и маркетинге, настройке рекламы, передает Life.ru.

В пятницу, 18 марта, независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала «Вечерней Москве» о самых высокооплачиваемых профессиях в России.

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