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Минобороны опубликовало видео уничтожения украинского комплекса С-300

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинского комплекса С-300
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России продемонстрировало видеокадры, на которых Армия Россия наносит удар по украинскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) С-300. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

— По зенитным ракетным комплексам С-300 ВСУ, развернутым на пусковых позициях в режиме боевого дежурства, был нанесен удар высокоточным вооружением. В результате точного попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса пусковые установки ЗРК ВСУ уничтожены, говорится в сообщении.

Видео: РИА Новости

Первый комплекс был уничтожен с помощью точного попадания 152-миллиметрового снаряда «Краснополь», а вторая установка была накрыта полем осколков, сообщает РИА Новости.

Также Минобороны опубликовало видео с захватом группы модернизированных танков Вооруженных сил Украины. Экипаж противника отошел без какого-либо сопротивления. Уточняется, что в ролике продемонстрирована группа из четырех украинских танков Т-64БВ. В частности, на кадрах показаны боеприпасы внутри танков, в том числе загруженные в карусель автомата заряжания. Боевые машины при этом не имеют каких-либо видимых повреждений.

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