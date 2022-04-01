Эксперт рассказала, как помочь потерявшему сознание в метро человеку

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель рассказала, что делать окружающим в том случае, когда пассажир метро теряет сознание. По ее словам, не нужно впадать в ступор и уж тем более проходить мимо нуждающегося в помощи человека.

Гражданскую сознательность и просто человеческое неравнодушие можно проявить, обратившись к сотруднику метро.

— Достаточно обратиться к любому сотруднику метрополитена, и у нас уже по внутренним регламентам оперативную информацию передадут, — отметила Юлия Шавель в комментарии «Невским новостям».

Она пояснила, что на станциях метрополитена Северной столицы врачи не дежурят круглосуточно, но на звонок от служб метрополитена скорая реагирует достаточно быстро и приезжает оперативно.

31 марта пожилому мужчине стало плохо во время спуска под землю на станцию метро «Улица Дыбенко» в Северной столице. Из-за ЧП вход на станцию был временно ограничен. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, передает ФАН.