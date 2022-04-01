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Боррель: ЕС сожалеет о введении контрсанкций РФ и невозможности их оспорить

Лейла Алиева

В мире
Боррель: ЕС сожалеет о введении контрсанкций РФ и невозможности их оспорить
Фото: flickr/european_parliament

Европейский союз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии возможности их оспорить. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Евросоюз сожалеет о решении российских властей запретить въезд на территорию РФ ряду граждан стран Евросоюза, включая представителей руководства и парламентов ЕС и государств-членов, в ответ на санкции ЕС, — сказал Боррель, передает ТАСС.

По его словам, санкционные меры ЕС открыто опубликованы, в отличие от российских, а также они основаны на очевидных требованиях и их можно легально оспорить.

Напомним, что 31 марта МИД РФ в ответ на антироссийские санкции запретил въезжать на территорию страны высшему руководству Евросоюза. Также власти страны подчеркнули, что страны Запада пытаются выставить страну виновником системного кризиса, что способствует распространению русофобии, а также укреплению на Украине неонацистских настроений. Помимо этого в МИД подчеркнули, что впредь на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов будет неотвратимо следовать жесткий ответ.

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