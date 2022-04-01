Экономист объяснила, что будет с компаниями, которые ушли из России

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Специалист по социально-экономическому развитию российских регионов Наталья Зубаревич рассказала о том, что ждет компании, которые покинули Россию в связи со спецоперацией на Украине.

— Будут развиваться процессы, про которые мы не знаем. И люди этого почти не понимают, за исключением тех, кто работает на иностранных предприятиях, собственники которых сказали, что уходят. Они выплатят зарплату в течение трех месяцев, а вот что дальше будет? Даже если мы заберем это имущество, национализируем его, что мы с ним будем делать? У нас нет комплектующих, технологические линии заточены под эти комплектующие. И разговоры о том, что придут китайцы и все нам помогут сделать, отдают инфантилизмом, — сказала эксперт.

Экономист отмечает, что с осени потребители все чаще будут замечать, как уходят импортные комплектующие. И это будет происходить не из-за запретов и санкций, а потому, что многие компании просто не хотят поставлять товар в Россию:

— Многое перевозится в контейнерах, и многие компании отказываются заниматься поставками из-за сильных репутационных издержек. Как раньше уже не будет. Все наше транспортное машиностроение, а это производство вагонов, в частности «Сапсаны», «Стрижи», «Ласточки», пока ходят, но что будет дальше, когда потребуются детали?

Зубаревич также предрекла сильную безработицу. Чтобы разрешить ситуацию, правительство может организовать общественные работы, как в кризис 2008 года.