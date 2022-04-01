Бочкарев: Площадь спортивных объектов в Мневниковской пойме составит почти 400 тысяч квадратных метров

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Мнёвниковское озеро Карта всех событий

Общая площадь объектов спорта на развивающейся территории Мневниковской поймы составит порядка 400 тысяч квадратных метров. Некоторые из них уже находятся в стадии активного проектирования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Застройщиками ведется подготовка проектной документации по ряду объектов, в их числе академия хоккея, серфинг-парк «Волна», ледовая арена для фигурного катания и другие. Формирование крупного спортивного кластера станет важным этапом развития поймы как дополнительной точки притяжения, центра социальной активности, востребованного москвичами, — рассказал заммэра.

По его словам, проект развития территории Мневниковской поймы, общая площадь которой составляет 350 гектаров, подразумевает также жилую, административно-деловую и общественную застройку, объекты образования и парковые зоны. Строительство ведется за счет городского бюджета и частных инвесторов, уточнил он.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что в результате развития территории поймы здесь появится около 30 тысяч рабочих мест. Он подчеркнул, что проект предусматривает в том числе обеспечение территории транспортной доступностью. В настоящее время открыты станции «Мневники» и «Терехово» Большой кольцевой линии столичного метрополитена.

— Кроме того, разработаны архитектурные концепции двух автомобильных и двух пешеходных мостов, которые свяжут пойму с районами Крылатское и Филевский Парк, — подчеркнул Кравцов, отметив, что конкурсы на их проектирование объявят в ближайшее время.

Кроме того, на конкурсной основе будут выбраны подрядные организации для строительства внутриквартальной улично-дорожной сети, протяженность которой превысит 11 километров.

Ранее Бочкарев сообщил, что проектирование моста через Москву-реку с выходом на Мневниковскую пойму начнется в апреле.