Лавров: Киев демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу

Фото: МИД РФ

Киев демонстрирует понимание реальности по Крыму и Донбассу в ходе двусторонних переговоров между Россией и Украиной. Об этом в пятницу, 1 апреля, завил министр иностранных дел Сергей Лавров.

— Равно как мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе, — отметил глава МИД.

По его словам, продвижение можно отметить и в вопросе безъядерного, внеблокового нейтрального статуса Украины.

Однако дипломат отметил, что это еще не конечный этап двусторонних переговоров, сообщает «Интерфакс».

В четверг, 31 марта, глава российского МИД обвинил Соединенные Штаты Америки в попытке ухода от ответственности за судьбы граждан Афганистана и беженцев. Лавров добавил, что Россия не приемлет размещение любой военной инфраструктуры США и Североатлантического альянса на территориях соседних с Афганистаном стран.

Также дипломат сообщил, что встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится в тот момент, когда стороны согласуют решение всех ключевых вопросов.