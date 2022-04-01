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Экономист рассказала, как в России будут бороться с безработицей

Анна Михалюк

Общество
Экономист рассказала, как в России будут бороться с безработицей
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Специалист по социально-экономическому развитию российских регионов Наталья Зубаревич рассказала о том, как в России могут решать проблему с безработицей.

— Когда станет известно о росте безработицы, я могу вам рассказать, как будет. Первое: крупным и средним предприятиям под угрозой прокуратуры запретят увольнять и скажут сажать сотрудников на неполную занятость. Ну три–четыре месяца можно посидеть так. А если вы совсем не продаете, за счет каких финансовых ресурсов вы будете платить своим занятым даже урезанную зарплату? А судя по ситуации, это не вопрос трех месяцев, это вопрос минимум до конца 2022 года, — сказала экономист в интервью для YouTube-канала Forbes.

При этом в тех отраслях, где сейчас наблюдаются только логистические сбои, ситуация выправится.

По словам эксперта, государство начнет жестче контролировать цены, элемент рыночности будет сжиматься, что приведет к дефициту товаров. Бизнес должен будет взять часть издержек на себя, в противном случае могут возникнуть риски закрытия предприятий.

Ранее Зубаревич рассказала, как общественные работы помогут бороться с безработицей в России.

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