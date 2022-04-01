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Россия и Украина начали переговоры по видеосвязи

Араз Салехов

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Россия и Украина начали переговоры по видеосвязи
Фото: Pixabay / АГН Москва

Делегации Украины и Российской Федерации объявили о начале переговоров по урегулированию в видеоформате. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил глава российской делегации Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

— Наши позиции по Крыму и Донбассу неизменны, — написал он.

О начале переговоров также сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп, — цитирует Подоляка РБК.

В воскресенье, 27 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой ситуацию на Украине.

29 марта состоялись переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. В общей сложности они продолжались около трех часов. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил сближение позиций Москвы и Киева по ряду вопросов.

Помимо этого, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что желает провести переговоры со своими российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, он хочет обсудить со сторонами их потенциальную встречу.

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