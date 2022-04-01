Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков: Депардье не до конца понимает ситуацию на Украине

Араз Салехов

В мире
Песков: Депардье не до конца понимает ситуацию на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Французский актер Жерар Депардье не полностью понимает происходящее на Украине, поскольку не погружен в политическую повестку дня. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Он не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, не понимает, что такое минские договоренности, не понимает, что такое Донецк и Луганск. Он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах, — рассказал он.

При этом российская сторона при необходимости готова разъяснить актеру положение вещей на Украине, сообщает РИА Новости.

Французский актер заявил, что российский народ не несет ответственности за поступки своего президента.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине. При этом российский лидер отметил, что Москва не собирается оккупировать Украину, а лишь планирует демилитаризировать страну. Глава государства подытожил, что Москва уважает и будет уважать суверенитет стран Содружества Независимых Государств.

Читайте также:
Украина Дмитрий Песков Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте