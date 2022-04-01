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Памятник эпидемиологу Валентину Покровскому открыли в Москве

Анастасия Колоскова

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Памятник эпидемиологу Валентину Покровскому открыли в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Новогиреевская улица, 3А Карта всех событий

В Москве на территории Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора состоялась торжественная церемония открытия памятника ученому Валентину Покровскому.

В мероприятии приняла участие заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

— Валентин Иванович Покровский — ученый с мировым именем, действительно легендарный эпидемиолог, клиницист, инфекционист, — заявила она.

Представитель ведомства отметила, что фундаментальные исследования и практические наработки академика определили многие направления современной науки.

Бюст ученого создал скульптор Валерий Усачев, передает агентство городских новостей «Москва».

Валентин Покровский возглавлял ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с 1971 по 2018 годы.

До этого сообщалось, что надгробный памятник на могиле Николая Гоголя, который находится на Новодевичьем кладбище, отреставрируют. Специалисты изготовят новый крест, который будет сделан из стали. После чего он будет облицован латунью — сплавом меди и цинка, а затем обработан специальным веществом, которое будет защищать крест от разрушений. В конце работники нанесут позолоту.

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