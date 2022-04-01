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Москвич перевел 50 тысяч долларов финансовой пирамиде и остался без денег

Евгений Белоусов

Происшествия
Москвич перевел 50 тысяч долларов финансовой пирамиде и остался без денег
Фото: moscow-live

Житель столицы обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности четырех руководителей компании «Финико», из-за которых он потерял 50 тысяч долларов. Об этом стало известно в пятницу, 1 апреля.

Потерпевший утверждает, что руководители компании вступили в сговор и убедили его при помощи публичных выступлений зарегистрироваться на сайте «Финико». Он уточнил, что ознакомится с партнерскими соглашениями не смог, так как все они были на английском языке.

Ему также пообещали, что он всегда сможет вывести депозит. Вскоре потерпевший купил криптовалюту BTC через биржу у физического лица и перевел эквивалентные 50 тысяч долларов на электронный кошелек в кабинете компании «Финико». Теперь он обвиняет руководителей организации в хищении у него денег, а также в нанесении ему морального вреда, передает «РЕН ТВ».

До этого стало известно, что Хамовнический районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бизнесмена Фарида Ахвердиева за многомиллионное мошенничество с использованием служебного положения.

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