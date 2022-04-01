Обвиняемый в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева предстанет перед судом

Фото: ГСУ СК России по Москве

Завершено расследование уголовного дела по факту убийства экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева на территории Новой Москвы. Об этом в пятницу, 1 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в убийстве и краже в особо крупном размере обвиняется житель Московской области 1961 года рождения.

— В рамках предварительного следствия проведены множественные судебные экспертизы, допрошены более 20 свидетелей. Выводы и показания, в совокупности с иными доказательствами, полностью изобличают фигуранта в совершенных преступлениях, — добавила представитель ведомства.

Она уточнила, что следствие обладает достаточной доказательной базой, поэтому уголовное дело будет передано в суд.

Видео: ГСУ СК России по Москве

26 октября стало известно, что в Новой Москве обнаружили труп бывшего замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Андрея Новосельцева. Тело погибшего обнаружила его дочь, которая проживала неподалеку. Мужчина перестал выходить на связь, после чего родственница решила сходить на дачу и проведать 69-летнего родителя.

Известно, что тело со следами насилия нашли в бане, хотя следы крови были обнаружены в нескольких комнатах жилого дома.

2 ноября подозреваемого в убийстве задержали в подмосковном Королеве. Позже «ВМ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщала, что предполагаемым убийцей Новосельцева является знакомый его дочери — 59-летний Сергей Егоров.

В ходе допроса задержанный заявил следователю, что мотивом убийства был денежный долг в размере шесть миллионов рублей, который фигурант не смог вернуть семье погибшего.