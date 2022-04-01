Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Обвиняемый в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева предстанет перед судом

Елена Самойлова

Происшествия
Обвиняемый в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева предстанет перед судом
Фото: ГСУ СК России по Москве

Завершено расследование уголовного дела по факту убийства экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева на территории Новой Москвы. Об этом в пятницу, 1 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в убийстве и краже в особо крупном размере обвиняется житель Московской области 1961 года рождения.

— В рамках предварительного следствия проведены множественные судебные экспертизы, допрошены более 20 свидетелей. Выводы и показания, в совокупности с иными доказательствами, полностью изобличают фигуранта в совершенных преступлениях, — добавила представитель ведомства.

Она уточнила, что следствие обладает достаточной доказательной базой, поэтому уголовное дело будет передано в суд.

Видео: ГСУ СК России по Москве

26 октября стало известно, что в Новой Москве обнаружили труп бывшего замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Андрея Новосельцева. Тело погибшего обнаружила его дочь, которая проживала неподалеку. Мужчина перестал выходить на связь, после чего родственница решила сходить на дачу и проведать 69-летнего родителя.

Известно, что тело со следами насилия нашли в бане, хотя следы крови были обнаружены в нескольких комнатах жилого дома.

2 ноября подозреваемого в убийстве задержали в подмосковном Королеве. Позже «ВМ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщала, что предполагаемым убийцей Новосельцева является знакомый его дочери — 59-летний Сергей Егоров.

В ходе допроса задержанный заявил следователю, что мотивом убийства был денежный долг в размере шесть миллионов рублей, который фигурант не смог вернуть семье погибшего.

Читайте также:
Следственный комитет Суды убийство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте